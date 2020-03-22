22 марта. Mossovetinfo.ru – Некрасовская линия метро откроется для пассажиров на один день раньше, 23 марта. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. С вечера 20 марта Некрасовская линия была закрыта для присоединения новых станций.
Шесть новых станций метро откроют в Москве 27 марта. Это станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также будут открыты две станции Большой кольцевой линии - «Авиамоторная» и «Лефортово». Временно они будут действовать в составе Некрасовской линии.
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