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Город (Москва и область)     22.03.2020 16:44

Некрасовскую линию метро откроют утром 23 марта

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Теги:  метро  метрополитен  Некрасовская линия  БКЛ  Большая кольцевая 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Некрасовская линия метро откроется для пассажиров на один день раньше, 23 марта. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. С вечера 20 марта Некрасовская линия была закрыта для присоединения новых станций.

Шесть новых станций метро откроют в Москве 27 марта. Это станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также будут открыты две станции Большой кольцевой линии - «Авиамоторная» и «Лефортово». Временно они будут действовать в составе Некрасовской линии.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Некрасовская линия  БКЛ  Большая кольцевая 

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