22 марта. Mossovetinfo.ru – Некрасовская линия метро откроется для пассажиров на один день раньше, 23 марта. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. С вечера 20 марта Некрасовская линия была закрыта для присоединения новых станций.



Шесть новых станций метро откроют в Москве 27 марта. Это станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также будут открыты две станции Большой кольцевой линии - «Авиамоторная» и «Лефортово». Временно они будут действовать в составе Некрасовской линии.