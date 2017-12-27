27 декабря. Mossovetinfo.ru – Несколько человек взяты в заложники в здании на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



Ранее сообщалось, что в здании кондитерской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба, один человек погиб. Стрельба предположительно произошла из-за спора хозяйствующих субъектов.



Как сообщает ТАСС, в стрельбе подозревается директор фабрики. К месту происшествия направлены ОМОН и СОБР.