Несколько домов на северо-востоке Москвы остались без газа

23 ноября. Mossovetinfo.ru - После срабатывания автоматики контроля на газораспределительном пункте в ряде домов жилого сектора района Северный на северо-востоке Москвы в настоящее время временно ограничена поставка газа,, сообщается на официальном сайте МОСГАЗа.



"Специалисты МОСГАЗа обеспечили оперативное реагирование, ведутся работы по восстановлению подачи газа, которое в полном объеме планируется в ближайшее время", - отмечается в сообщении.



"Никакой угрозы для москвичей данная ситуация не представляет", - сообщает МОСГАЗ.



За дополнительной информацией можно обратиться по телефону «104» или «112» доб. 4