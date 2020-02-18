18 февраля. Mossovetinfo.ru – Несколько московских улиц и площадей получили новые названия, соответствующее постановление принято Президиумом правительства Москвы во вторник, 18 февраля.



Безымянная площадь в Замоскворечье, расположенная между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей получила название Кузбасской. Такое решение принято во исполнение указа президента «О праздновании 300-летия образования Кузбасса». Юбилей региона будет отмечаться в 2021 году.



В память о генерал-лейтенанте Павле Фитине, возглавлявшим военную разведку ССССР с 1939 по 1946 годы, Проектируемый проезд № 5063 в районе Ясенево будет называться улицей Павла Фитина.



Безымянный сквер в районе Фили-Давыдково вдоль улицы Кременчугская, теперь будет называться именем генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика. Михайлик – участник Великой Отечественной войны, в период с 1972 по 1986 годы занимал должность заместителя начальника Гражданской обороны СССР.



1-й Западный проезд, расположенный в районе Матушкино между улицей Конструктора Гуськова и проспектом Генерала Алексеева, теперь будет называться улицей Академика Валиева, в честь лауреата Ленинской премии, академика Российской академии наук.