16 января. Mossovetinfo.ru – Питание в московских школах несмотря на проблемы и критику полностью соответствует всем требованиям Роспотребнадзора, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания ежегодной Ассамблеи «Здоровая Москва».



В среду, 15 января, выступая с обращением к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить всех российских школьников начальных классов бесплатным питанием за счет государства.



Путин заявил, что в тех регионах, где есть условия, это необходимо сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране это должно быть реализовано не позднее 1 сентября 2023 года.



Собянин отметил, что обеспечение школьников бесплатным горячим питанием в Москве уже реализовано.



Собянин также отметил, что питание, в том числе в школах, имеет отношение к продолжительности жизни и напомнил, что за последние 10 лет продолжительность жизни в Москве выросла на 5 лет.