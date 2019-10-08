8 октября. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь с 7 на 8 октября стала самой холодной в столице с начала нынешней осени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы и области.



По данным синоптиков, прошедшей ночью на станции ВДНХ была зафиксирована температура в +0,5 градуса. Сутками ранее температура опустилась до +0,8 градуса.



Также сообщается, что прошедшей ночью практически во всех районах Московской области были зафиксированы заморозки.