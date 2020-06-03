3 июня. Mossovetinfo.ru – Ночную репетицию Парада Победы, запланированную на 4 июня, перенесли на 14 июня, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



О причинах переноса репетиции не сообщается.



В связи с репетицией будет частично ограничено движение автотранспорта в центре Москвы. Подробная информация об ограничениях и перекрытиях будет опубликована дополнительно.