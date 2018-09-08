В Москве действуют 13 ночных маршрутов наземного городского транспорта.



На маршрутах № н1, н2, н3, н4, н5, н6, н7, м10 и н11 предусмотрена остановка у станции метро «Китай-город», где пассажиры могут совершать удобные пересадки.



Интервал движения на маршрутах «Б» по Садовому кольцу составляет 15 минут, на остальных ночных маршрутах – 30 минут.



Все остановки на маршрутах – по требованию. Для входа и выхода необходимо подать сигнал водителю.



н1



Аэропорт Шереметьево (SVO)

Метро «Китай-город»



Аэропорт Шереметьево (SVO) – Международное шоссе – Ленинградское шоссе – Метро «Сокол» – Ленинградский проспект – Белорусский вокзал – Тверская улица – Метро «Охотный Ряд» – Метро «Лубянка» – Метро «Китай-город»



Каждые 30 минут с 23:58 до 4:58 от аэропорта Шереметьево, терминалы E, F

с 0:04 до 5:04 от аэропорта Шереметьево, терминал D

с 1:00 до 6:00 от метро «Китай-город»

Расписание движения:

к метро «Китай-город» – будни/выходные

в аэропорт Шереметьево (SVO) – будни/выходные



н2



Беловежская улица

Метро «Китай-город»



Беловежская улица – Можайское шоссе – Метро «Славянский бульвар» – Метро «Парк Победы» – Метро «Кутузовская» – Кутузовский проспект – Улица Новый Арбат – Метро «Библиотека имени Ленина» – Метро «Лубянка» – Метро «Китай-город»



Каждые 30 минут с 0:13 до 5:13 от Беловежской улицы

с 1:00 до 5:30 от метро «Китай-город»

Расписание движения:

к метро «Китай-город» – будни/выходные

к Беловежской улице – будни/выходные



н3



Уссурийская улица

Метро «Китай-город»



Уссурийская улица – Уральская улица – Метро «Щёлковская» – Метро «Первомайская» – Первомайская улица – Метро «Партизанская» – Ткацкая улица – Вельяминовская улица – Метро «Семёновская» – Большая Семёновская улица – Метро «Электрозаводская» – Метро «Бауманская» – Метро «Красносельская» – Метро «Комсомольская» (вокзалы: Ленинградский, Ярославский и Казанский) – Метро «Красные Ворота» – Улица Покровка – Улица Маросейка – Метро «Китай-город»



Каждые 30 минут

с 23:54 до 4:54 от Уссурийской улицы

с 1:00 до 6:00 от метро «Китай-город»

Расписание движения:

к метро «Китай-город» – будни/выходные

к Уссурийской улице – будни/выходные



н4



Новокосино

Метро «Китай-город»



Новокосино – Новокосинская улица – Метро «Новокосино» – Улица Старый Гай – Вешняковская улица – Метро «Новогиреево» – Зелёный проспект – Метро «Перово» – 2-я Владимирская улица – Шоссе Энтузиастов – Метро «Площадь Ильича» – Николоямская улица – Улица Солянка – Метро «Китай-город»



Каждые 30 минут

с 23:57 до 4:57 от Новокосино

с 1:00 до 6:00 от метро «Китай-город»

Расписание движения:

к метро «Китай-город» – будни/выходные

в Новокосино – будни/выходные



н5



Каширское шоссе, 148 (МКАД)

Метро «Китай-город»



Каширское шоссе, 148 (МКАД) – Метро «Домодедовская» – Метро «Красногвардейская» – Метро «Шипиловская» – Улица Мусы Джалиля – Братеевский мост – Метро «Марьино» – Метро «Братиславская» – Белореченская улица – Метро «Люблино» – Краснодарская улица – Краснодонская улица – Метро «Волжская» – Метро «Кузьминки» – Метро «Текстильщики» – Волгоградский проспект – Метро «Таганская» – Метро «Китай-город»



Каждые 30 минут

с 23:35 до 5:05* от Каширского шоссе, 148

с 1:00 до 6:00 от метро «Китай-город»

*5:05 – до метро «Кузьминки»

Расписание движения:

к метро «Китай-город» – будни/выходные

к Каширскому шоссе – будни/выходные



н6



Осташковская улица

Метро «Китай-город»



Осташковская улица – Метро «Медведково» – Заревый проезд – Проезд Шокальского – Полярная улица – Проезд Дежнёва – Метро «Бабушкинская» – Енисейская улица – Метро «Свиблово» – Метро «Ботанический сад» – Сельскохозяйственная улица – Метро «ВДНХ» – Метро «Алексеевская» – Рижский вокзал – Метро «Проспект Мира» – Метро «Сухаревская» – Метро «Лубянка» – Метро «Китай-город»



Каждые 30 минут

с 0:02 до 5:02 от Осташковской улицы

с 1:00 до 6:00 от метро «Китай-город»

Расписание движения:

к метро «Китай-город» – будни/выходные

к Осташковской улице – будни/выходные



н7



138-й квартал Выхина

Метро «Китай-город»



138-й квартал Выхина – Ферганская улица – Ташкентский переулок – Ташкентская улица – Рязанский проспект – Метро «Рязанский проспект» – Станция Нижегородская МЦК – Нижегородская улица – Метро «Таганская» – Метро «Китай-город»



Каждые 30 минут

с 23:43 до 5:13 от 138-го квартала Выхина

с 0:30 до 5:30 от метро «Китай-город»

Расписание движения:

к метро «Китай-город» – будни/выходные

к 138-му кварталу Выхина – будни/выходные



н11



Аэропорт Внуково (VKO)

Метро «Китай-город»



Аэропорт Внуково (VKO) – Боровское шоссе – Озёрная улица – Метро «Юго-Западная» – Ленинский проспект – Метро «Октябрьская» – Метро «Библиотека имени Ленина» – Метро «Лубянка» – Метро «Китай-город»



Каждые 30 минут с 23:30 до 4:30 от аэропорта Внуково

с 1:00 до 6:00 от метро «Китай-город»

Расписание движения:

к метро «Китай-город» – будни/выходные

в аэропорт Внуково – будни/выходные



Круглосуточные маршруты



Б



По Садовому кольцу

(кольцевой)



Кольцевой (в обоих направлениях): Павелецкий вокзал – Метро «Таганская» – Курский вокзал – Метро «Красные ворота» – Метро «Сухаревская» – Самотёчная площадь – Метро «Маяковская» – Кудринская площадь – Метро «Смоленская» – Метро «Парк культуры» – Метро «Октябрьская» – Метро «Добрынинская» – Павелецкий вокзал



Круглосуточно, в ночное время – каждые 15 минут



Расписание движения:



внешняя сторона

«Павелецкий вокзал – Метро «Смоленская» – будни/выходные

«Метро «Смоленская» – Павелецкий вокзал» – будни/выходные



внутренняя сторона

«Пречистенка – Дом Шаляпина» – будни/выходные

«Дом Шаляпина – Пречистенка» – будни/выходные



м10



Лобненская улица

Метро «Китай-город»



Лобненская улица – Карельский бульвар – Улица Софьи Ковалевской – Бескудниковский бульвар – Дмитровское шоссе – Метро «Верхние Лихоборы» – Метро «Петровско-Разумовская» – Метро «Тимирязевская» – Метро «Дмитровская» – Савёловский вокзал – Метро «Новослободская» – Улица Малая Дмитровка – Пушкинская площадь – Тверская улица – Метро «Охотный ряд» – Метро «Лубянка» – Метро «Китай-город»



Круглосуточно, в ночное время – каждые 30 минут

Расписание движения:

к метро «Китай-город» – будни/выходные

к Лобненской улице – будни/выходные



15



ВДНХ (южн.)

Новодевичий монастырь



ВДНХ (южн.) – Улица Академика Королёва – Шереметьевская улица – Метро «Марьина Роща» – Метро «Достоевская» – Метро «Новослободская» – Каретный Ряд – Страстной бульвар – Пушкинская площадь – Арбатская площадь – Метро «Кропоткинская» – Пречистенка – Большая Пироговская улица – Новодевичий монастырь



Круглосуточно, в ночное время – каждые 30 минут

Расписание движения:

к Новодевичьему монастырю – будни/выходные

к ВДНХ – будни/выходные



3



Улица Академика Янгеля

Метро «Чистые пруды»



На Донбасском путепроводе проводятся ремонтные работы.

С 30 июня вместо ночного трамвая № 3 работает автобус № 3н



Улица Академика Янгеля – Метро «Чертановская» – Метро «Каховская» – Симферопольский бульвар – Варшавское шоссе – Метро «Нагатинская» – Станция Верхние Котлы МЦК – Метро «Тульская» – Павелецкий вокзал – Метро «Третьяковская» – Метро «Новокузнецкая» – Бульварное кольцо – Метро «Чистые пруды»



Круглосуточно, в ночное время – каждые 30 минут (днём – от Балаклавского проспекта до метро «Чистые пруды»)

Расписание движения автобуса № 3н:

к метро «Чистые пруды» – ежедневно

к улице Академика Янгеля – ежедневно