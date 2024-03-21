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26.03.2024, 08:32
Новая дорога свяжет Шелепихинский мост и набережную Тараса Шевченко - Собянин
26 марта — Mossovetinfo.ru — На западе столицы, в районах Дорогомилово и Филёвский Парк, ведется новое строительство ...
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25.03.2024, 12:57
Губернатор МО: Поисковая операция на месте теракта в Крокус Сити Холл продлится до 17:00 26 марта
25 марта — Mossovetinfo.ru — Поисковая операция на месте теракта в Crocus City Hall ориентировочно продлится до 17:00 вторника...
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Город (Москва и область)
21.03.2024, 09:47
Собянин утвердил наименование новой станции «Достоевская» Кольцевой линии
21 марта— Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия двум строящимся станциям метро: «Достоевска...