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Город (Москва и область)     26.03.2024 08:32

Новая дорога свяжет Шелепихинский мост и набережную Тараса Шевченко - Собянин

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Теги:  Дорогомилово  Филевский парк  дорога  строительство  Шелепихинский мост  ТТК  Кутузовский проспект  путепровод  транспорт  Собянин 

26 марта — Mossovetinfo.ru — На западе столицы, в районах Дорогомилово и Филёвский Парк, ведется новое строительство и обновление более 3,5 км дорог, включая путепровод, что позволит улучшить транспортную доступность этих районов, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Новый маршрут пройдëт от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским ж/д мостом и закончится на улице 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко", - написал Собянин.

Дорогомилово, Филевский парк, дорога, строительство, Шелепихинский мост, ТТК, Кутузовский проспект, путепровод,
(Фото, схема - официальный блог Мэра Москвы)

Появится проезд между Большой Филёвской улицей, проспектом Багратиона и ТТК, отмечает мэр Москвы.

"Сейчас строители прокладывают инженерные коммуникации и монтируют пролётное строение. В планах — закончить все работы в этом (2024 - ред) году", сообщает мэр.

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Карта места

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Теги: 
Дорогомилово  Филевский парк  дорога  строительство  Шелепихинский мост  ТТК  Кутузовский проспект  путепровод  транспорт  Собянин 

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