(Фото, схема - официальный блог Мэра Москвы)

26 марта — Mossovetinfo.ru — На западе столицы, в районах Дорогомилово и Филёвский Парк, ведется новое строительство и обновление более 3,5 км дорог, включая путепровод, что позволит улучшить транспортную доступность этих районов, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале."Новый маршрут пройдëт от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским ж/д мостом и закончится на улице 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко", - написал Собянин.Появится проезд между Большой Филёвской улицей, проспектом Багратиона и ТТК, отмечает мэр Москвы."Сейчас строители прокладывают инженерные коммуникации и монтируют пролётное строение. В планах — закончить все работы в этом (2024 - ред) году", сообщает мэр.