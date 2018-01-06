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Город     06.01.2018 16:14

«Новая программа капремонта идет очень непросто» - Собянин

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Теги:  Москва  капремонт  Собянин  власть  эффективность  реновация 

6 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге сообщал, что программа капремонта «идет очень непросто», но удалось отремонтировать 21 млн кв м домов и заменить около 5 тыс лифтов.

«Новая программа капремонта идет очень непросто, тем не менее в 2017-м мы сделали капремонт жилых домов общей площадью 21 млн кв м. Заменили рекордное количество лифтов - около 5 тыс»,- сообщил Собянин в своем микроблоге @MosSobyanin в Ttwitter.

«К тому же освободили от взносов на капремонт пожилых москвичей и участников программы реновации», - также отметил Собянин.

Напомним, что в декабре московские власти сообщили, что капитальный ремонт в домах, которые не вошли в программу реновации жилья, но находятся рядом с площадками где будут строиться дома по программе, проведут раньше запланированного срока.


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Теги: 
Москва  капремонт  Собянин  власть  эффективность  реновация 

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