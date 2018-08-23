23 августа. Mossovetinfo.ru – Благодаря новой разметке на Варшавском шоссе, пропускная способность трассы повысилась на 30-35%, сообщает портал mos.ru.



В местах пересечения с Расторгуевским шоссе и Большой Бутовской улицей, за счет сужения количество полос на Варшавском шоссе было увеличено с четырех до пяти в каждую сторону.



Новая разметка позволила сократить заторы на этих участках втрое. Теперь в каждую сторону прямо можно ехать по трем полосам, а совершать поворот с двух полос. В результате пропускная способность шоссе при проезде прямо в обе стороны увеличилась на 30-35%, а на проблемных перекрестках автомобилисты экономят до 10-15 минут.