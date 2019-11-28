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Город (Москва и область)     28.11.2019 10:51

Новогоднее оформление Москвы завершат к 16 декабря

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Теги:  Новый год  оформление  украшение города 

28 ноября. Mossovetinfo.ru – Работы по новогоднему оформлению Москвы будут завершены к 16 декабря, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

На улицах Москвы установят новогодние елки, более 4 тысяч световых и объемно-декоративных конструкций, а также обустроят праздничную иллюминацию.

Всего в городе установят 300 искусственных елей, самая высокая из которых – высотой 30 метров, будет установлена на Лубянской площади. Часть новогодних елей будет украшена корпоративной символикой предприятий комплекса городского хозяйства Москвы.

Также праздничные конструкции и новогодние ели будут установлены на въездах в город, в пешеходных зонах, в городских парках и скверах, на транспортно-пересадочных узлах. Также в парках и местах гуляний появятся фотозоны, конструкции в виде крупных цифр «2020», фигуры сказочных персонажей и другие новогодние символы.

На остановках общественного транспорта, городских билбордах и других носителях разместят 1600 поздравительных плакатов, а на медиафасадах на Новом Арбате и Тверской улице будут транслировать поздравительные видеоролики.

В дни новогодних праздников на усиленный режим работы будет переведен энергетический комплекс Москвы, специалисты будут готовы оперативно устранить любую неисправность электросетевого хозяйства.


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Теги: 
Новый год  оформление  украшение города 

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