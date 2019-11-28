28 ноября. Mossovetinfo.ru – Работы по новогоднему оформлению Москвы будут завершены к 16 декабря, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



На улицах Москвы установят новогодние елки, более 4 тысяч световых и объемно-декоративных конструкций, а также обустроят праздничную иллюминацию.



Всего в городе установят 300 искусственных елей, самая высокая из которых – высотой 30 метров, будет установлена на Лубянской площади. Часть новогодних елей будет украшена корпоративной символикой предприятий комплекса городского хозяйства Москвы.



Также праздничные конструкции и новогодние ели будут установлены на въездах в город, в пешеходных зонах, в городских парках и скверах, на транспортно-пересадочных узлах. Также в парках и местах гуляний появятся фотозоны, конструкции в виде крупных цифр «2020», фигуры сказочных персонажей и другие новогодние символы.



На остановках общественного транспорта, городских билбордах и других носителях разместят 1600 поздравительных плакатов, а на медиафасадах на Новом Арбате и Тверской улице будут транслировать поздравительные видеоролики.



В дни новогодних праздников на усиленный режим работы будет переведен энергетический комплекс Москвы, специалисты будут готовы оперативно устранить любую неисправность электросетевого хозяйства.