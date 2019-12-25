25 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь фейерверки в Москве будут запущены с 13 площадок в разных округах города, а также с 20 площадок в городских парках, сообщается на портале mos.ru.



Первые залпы салюта прозвучат ровно в полночь на Большом Москворецком мосту. На остальных точках и в городских парках фейерверки запустят в 01:00, когда на всей территории страны наступит Новый год.



Праздничный салют можно будет увидеть в следующих точках:



Большой Москворецкий мост;

аллея Партизан на Поклонной горе;

улица Федосьино, дом 18 (на берегу пруда);

Ходынский бульвар, дом 1;

территория ВДНХ, Мичуринский сад;

проезд Дежнева, дом 1;

городок имени Баумана;

акватория Москвы-реки (напротив дома 41а на улице Гурьянова);

улица Кадырова;

улица Рословка, дом 5;

Озерная аллея, дом 4, строение 2;

улица Физическая (рядом с пожарной частью № 42);

Центральная площадь, дом 19 (перед Домом культуры «Московский»).



Городские парки, в которых в новогоднюю ночь запустят фейерверки:



Таганский парк;

Измайловский парк (остров Круглого пруда);

сад «Эрмитаж» (газон слева от центрального входа);

сад имени Баумана (у теннисного корта);

Парк Горького (акватория Москвы-реки, между Пушкинской и Фрунзенской набережными);

парк Победы (пересечение аллеи Памяти и аллеи Партизан);

парк «Сокольники» (территория гайд-парка);

зона отдыха «Красногвардейские пруды» (Нижний Красногвардейский пруд);

парк «Кузьминки» (площадка вблизи Музея индустриальной культуры);

парк «Садовники» (Фонтанная площадь);

Сиреневый сад (центральная часть сада);

парк 50-летия Октября (неподалеку от павильона «Коворкинг»);

Бабушкинский парк (на лужайке рядом с катком);

Воронцовский парк (рядом с центральной поляной парка, за флажной группой);

парк «Северное Тушино» (площадка у беговой дорожки);

Лианозовский парк (на лужайке между Нижним Лианозовским прудом и детской площадкой «Замок»);

Гончаровский парк (поляна между сценой и шахматной площадкой);

ландшафтный парк «Митино» (неподалеку от водонапорной башни);

Перовский парк (на лужайке перед Купавенским прудом);

парк «Ходынское поле» (газон перед центральным променадом, со стороны торгового центра).