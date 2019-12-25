25 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь фейерверки в Москве будут запущены с 13 площадок в разных округах города, а также с 20 площадок в городских парках, сообщается на портале mos.ru.
Первые залпы салюта прозвучат ровно в полночь на Большом Москворецком мосту. На остальных точках и в городских парках фейерверки запустят в 01:00, когда на всей территории страны наступит Новый год.
Праздничный салют можно будет увидеть в следующих точках:
Большой Москворецкий мост;
аллея Партизан на Поклонной горе;
улица Федосьино, дом 18 (на берегу пруда);
Ходынский бульвар, дом 1;
территория ВДНХ, Мичуринский сад;
проезд Дежнева, дом 1;
городок имени Баумана;
акватория Москвы-реки (напротив дома 41а на улице Гурьянова);
улица Кадырова;
улица Рословка, дом 5;
Озерная аллея, дом 4, строение 2;
улица Физическая (рядом с пожарной частью № 42);
Центральная площадь, дом 19 (перед Домом культуры «Московский»).
Городские парки, в которых в новогоднюю ночь запустят фейерверки:
Таганский парк;
Измайловский парк (остров Круглого пруда);
сад «Эрмитаж» (газон слева от центрального входа);
сад имени Баумана (у теннисного корта);
Парк Горького (акватория Москвы-реки, между Пушкинской и Фрунзенской набережными);
парк Победы (пересечение аллеи Памяти и аллеи Партизан);
парк «Сокольники» (территория гайд-парка);
зона отдыха «Красногвардейские пруды» (Нижний Красногвардейский пруд);
парк «Кузьминки» (площадка вблизи Музея индустриальной культуры);
парк «Садовники» (Фонтанная площадь);
Сиреневый сад (центральная часть сада);
парк 50-летия Октября (неподалеку от павильона «Коворкинг»);
Бабушкинский парк (на лужайке рядом с катком);
Воронцовский парк (рядом с центральной поляной парка, за флажной группой);
парк «Северное Тушино» (площадка у беговой дорожки);
Лианозовский парк (на лужайке между Нижним Лианозовским прудом и детской площадкой «Замок»);
Гончаровский парк (поляна между сценой и шахматной площадкой);
ландшафтный парк «Митино» (неподалеку от водонапорной башни);
Перовский парк (на лужайке перед Купавенским прудом);
парк «Ходынское поле» (газон перед центральным променадом, со стороны торгового центра).
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