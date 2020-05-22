Новые случаи коронавируса выявлены в Подмосковье

21 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 824 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает областной оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 31 807 случаев заболевания. Вылечились 4 699 человек, умерло 312 человек.



В России выявлено 326 448 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 158 207 случаев заболевания.