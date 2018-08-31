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Город (Москва и область)     31.08.2018 18:13

Новые станции желтой ветки метро приняли за сутки 50 тысяч пассажиров

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Теги:  метро  метрополитен 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Новые станции Калининско-Солнцевской линии метро за день приняли 50 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ожидается, что в пятницу новые станции примут уже 100 тысяч пассажиров.

Собянин также сообщил, что открытие нового участка Калининско-Солнцевской ветки позволили разгрузить в час пик другие станции метрополитена: Юго-Западную – на 12%, Киевскую – на 8%, Саларьево – на 6%.

Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии метро открылись в Москве 30 августа на Солнцевской линии московского метро.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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