31 августа. Mossovetinfo.ru – Новые станции Калининско-Солнцевской линии метро за день приняли 50 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
Ожидается, что в пятницу новые станции примут уже 100 тысяч пассажиров.
Собянин также сообщил, что открытие нового участка Калининско-Солнцевской ветки позволили разгрузить в час пик другие станции метрополитена: Юго-Западную – на 12%, Киевскую – на 8%, Саларьево – на 6%.
Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии метро открылись в Москве 30 августа на Солнцевской линии московского метро.
18:37 В мире Глава ДНР Захарченко скончался после взрыва в кафе в Донецке
18:13 Город (Москва и область) Новые станции желтой ветки метро приняли за сутки 50 тысяч пассажиров
17:43 В России Минстрой предложил с 2020 года устанавливать во всех новостройках «умные счетчики»
15:54 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в ночь с 1 на 2 сентября из-за "Велоночи"
14:53 Город (Москва и область) В Москве произвели технический пуск первого участка Кожуховской линии метро
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн
18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира