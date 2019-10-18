18 октября. Mossovetinfo.ru – По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные, 19 и 20 октября в Москве могут быть установлены новые температурные рекорды, сообщает портал «Метеоновости».



Прогнозируется, что в субботу, воскресенье и понедельник в Москве сохранится аномально теплая погода. В дневное время воздух будет прогреваться до 15-17 градусов тепла.



Ранее сообщалось, что в четверг, 17 октября в Москве температура воздуха поднялась до +18,3 градуса. Таким образом, был побит температурный рекорд 1889 года.