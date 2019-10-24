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Город (Москва и область)     24.10.2019 11:33

Новый автомобильный мост свяжет территорию ЗИЛа с проспектом Андропова

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Теги:  строительство  мосты 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Новый автомобильный мост построят через затон Новинка на территории бывшего завода ЗИЛ, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Новый мост свяжет территорию ЗИЛа с проспектом Андропова, кроме того, в рамках реализации проекта появятся пешеходная и прогулочная части. В результате москвичи смогут от затона Новинки попасть пешком или на велосипеде в парк развлечений «Остров мечты».

Также сообщается, что подобные транзитные маршруты появятся на всех прибрежных территориях Москвы. Это позволит создать вдоль Москвы-реки единую пешеходно-рекреационную зону набережных.


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Карта места

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Теги: 
строительство  мосты 

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