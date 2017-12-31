Новый год-2018. Поздравление Сергея Собянина

31 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом.



«В эти минуты мы провожаем старый год, вспоминаем события, которыми была наполнена жизнь нашего города.



В сентябре мы открыли парк «Зарядье» с парящим мостом – символ современной Москвы. Завершено комплексное благоустройство центральных улиц. Тысячи новых деревьев украсили Тверскую, Бульварное и Садовое кольцо.



На свое законное место у Белорусского вокзала вернулся памятник Максиму Горькому. Старые добрые «Лужники» после реконструкции стали одним из лучших стадионов мира. Открыты новые станции метро, дороги и развязки.



Порадовали московские школьники, показавшие лучшие в мире знания. После жарких споров мы приняли программу реновации пятиэтажек, благодаря которой многие москвичи переедут в новые квартиры.



Каждому из нас жизнь подарила еще один год, который уже не вернется. Поэтому мы должны дорожить каждым прожитым днем, даже если он был непростым. Дорожить возможностью общаться с родными и близкими, учиться, работать, дружить и любить.



Наступили новогодние праздники. Как весело и с пользой провести их?

Конечно, с семьей. Конечно, с друзьями. Конечно, на ярмарках фестиваля «Путешествие в Рождество», на улицах, площадях и в парках столицы.



Всю новогоднюю ночь будет работать метро. А в час пополуночи московское небо озарит праздничный салют. Новый год – время добра и надежд.



Желаю, чтобы он принес каждому из нас здоровье, благополучие и счастье Желаю, чтобы он принес мир и процветание нашей любимой Москве.



И пусть сбудутся наши мечты!

С Новым годом, дорогие москвичи!»