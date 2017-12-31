Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     31.12.2017 23:32

Новый год-2018. Поздравление Сергея Собянина

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Новый год  Новый год-2018  поздравление 

31 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом.

«В эти минуты мы провожаем старый год, вспоминаем события, которыми была наполнена жизнь нашего города.

В сентябре мы открыли парк «Зарядье» с парящим мостом – символ современной Москвы. Завершено комплексное благоустройство центральных улиц. Тысячи новых деревьев украсили Тверскую, Бульварное и Садовое кольцо.

На свое законное место у Белорусского вокзала вернулся памятник Максиму Горькому. Старые добрые «Лужники» после реконструкции стали одним из лучших стадионов мира. Открыты новые станции метро, дороги и развязки.

Порадовали московские школьники, показавшие лучшие в мире знания. После жарких споров мы приняли программу реновации пятиэтажек, благодаря которой многие москвичи переедут в новые квартиры.

Каждому из нас жизнь подарила еще один год, который уже не вернется. Поэтому мы должны дорожить каждым прожитым днем, даже если он был непростым. Дорожить возможностью общаться с родными и близкими, учиться, работать, дружить и любить.

Наступили новогодние праздники. Как весело и с пользой провести их?
Конечно, с семьей. Конечно, с друзьями. Конечно, на ярмарках фестиваля «Путешествие в Рождество», на улицах, площадях и в парках столицы.

Всю новогоднюю ночь будет работать метро. А в час пополуночи московское небо озарит праздничный салют. Новый год – время добра и надежд.

Желаю, чтобы он принес каждому из нас здоровье, благополучие и счастье Желаю, чтобы он принес мир и процветание нашей любимой Москве.

И пусть сбудутся наши мечты!
С Новым годом, дорогие москвичи!»

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Новый год  Новый год-2018  поздравление 

Возврат к списку

Лента новостей

23:32 Город Новый год-2018. Поздравление Сергея Собянина

20:59 Город В Москве стартовали праздничные новогодние мероприятия.

16:26 ЧП, криминал Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры на северо-востоке Москвы

16:17 Город Как изменились маршруты автобусов после открытия станции метро «Ховрино»

15:25 В России Новый год-2018. Поздравление Владимира Путина

Актуальные материалы

23:32 Город Новый год-2018. Поздравление Сергея Собянина

15:25 В России Новый год-2018. Поздравление Владимира Путина

20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru