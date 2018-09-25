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Город (Москва и область)     25.09.2018 08:26

Новый корпус экстренной медицинской помощи появится в НИИ имени Склифосовского

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Теги:  НИИ имени Склифософсого  строительство  здравоохранение  АИП 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Новый корпус экстренной медицинской помощи появится в НИИ имени Склифосовского, строительство начнется в 2019 году, сообщает портал mos.ru.

Новый корпус будет иметь площадь в 12 тысяч квадратных метров и сможет принимать около 200 пациентов в сутки. Это позволит вдвое увеличить прием экстренных больных, а общее количество пациентов НИИ вырастет на 40%.

В здании разместятся приемное отделение с противошоковым залом и комплексом диагностики, диагностические палаты и лаборатория, блок реанимации и палаты интенсивной терапии, экстренный операционный блок, комнаты для хранения медикаментов, комнаты для врачей и медсестер, технические помещения. На крыше здания разместится вертолетная площадка. Новый корпус будет оснащен самым высокотехнологичным медицинским оборудованием. Его строительство будет осуществляться за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП).


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Карта места

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Теги: 
НИИ имени Склифософсого  строительство  здравоохранение  АИП 

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