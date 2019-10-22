22 октября. Mossovetinfo.ru – Новый пешеходный мост через Москву-реку соединит Шелепихинскую набережную с районом Дорогомилово, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Новый мост станет частью велопешеходного маршрута, который свяжет между собой Дорогомилово и Пресню. Проект предполагает создание на набережной в Дорогомилове пешеходных, велосипедных дорожек.



В настоящее время в этом районе Москвы есть два моста: автомобильный и железнодорожный. Однако транспортные мосты не позволяют организовать пешеходные маршруты.