22 октября. Mossovetinfo.ru – Новый пешеходный мост через Москву-реку соединит Шелепихинскую набережную с районом Дорогомилово, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Новый мост станет частью велопешеходного маршрута, который свяжет между собой Дорогомилово и Пресню. Проект предполагает создание на набережной в Дорогомилове пешеходных, велосипедных дорожек.
В настоящее время в этом районе Москвы есть два моста: автомобильный и железнодорожный. Однако транспортные мосты не позволяют организовать пешеходные маршруты.
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