Новый пешеходный мост появится в московском зоопарке

5 января. Mossovetinfo.ru – Пешеходный мост-волна будет построен в Московском зоопарке. Об этом сообщили в департаменте строительства.



Конструкция высотой 12 метров и протяженностью 22 метра соединит старую территорию зоосада с новой. По форме он будет напоминать морскую волну.



Строительство начнется в 2018 году.