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Город (Москва и область)     29.01.2021 18:12

Новый съезд с ТТК планируют построить в районе Москва-Сити

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Теги:  строительство  Москва-Сити  дороги  эстакады  ТТК  съезды 

29 января. Mossovetinfo.ru – Врайоне Москва-Сити могут планируется построить эстакаду со съездом на 1-й Красногвардейский проезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Новая эстакада предусмотрена концепцией развития пешеходных пространств в Большом Сити, которую разрабатывает институт Генплана Москвы. Концепция предусматривает изменение системы съездов с ТТК в районе Москва-Сити.

Строительство новой эстакады позволит развести районные и общегородские потоки транспорта и разгрузить основные магистрали в районе Москва-Сити. Кроме того, концепция предполагает увеличение в районе Москва-Сити площади зеленых зон.

Также концепция предполагает создание благоустроенной площади перед выходом со станции метро «Международная» и станции МЦК «Деловой центр». Также планируется создать линейный парк, который пройдет от площади до южной набережной. С помощью аллей вдоль новой эстакады, а также узких проездов, новый парк соединят с парком Красная Пресня и Красногвардейскими прудами, в результате чего возникнет новая рекреационная зона.

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Карта места

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Теги: 
строительство  Москва-Сити  дороги  эстакады  ТТК  съезды 

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