11 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках второго этапа строительства улично-дорожной сети от МКАД до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, на юге Москвы появится новый тоннель, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



Тоннель будет построен на пересечении трассы с МКАД. Его протяженность составит более 100 метров, из которых закрытая часть - почти 65 метров. В тоннеле будет по три полосы движения в каждую сторону, также будут обустроены технические тротуары



Новый тоннель будет оборудован системами видеонаблюдения, которые обеспечат круглосуточный контроль ситуации, а также запись и хранение архива.