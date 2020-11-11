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Город (Москва и область)     11.11.2020 10:49

Новый тоннель под МКАД построят на юге Москвы

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Теги:  строительство  дороги  МКАД  тоннель 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках второго этапа строительства улично-дорожной сети от МКАД до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, на юге Москвы появится новый тоннель, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Тоннель будет построен на пересечении трассы с МКАД. Его протяженность составит более 100 метров, из которых закрытая часть - почти 65 метров. В тоннеле будет по три полосы движения в каждую сторону, также будут обустроены технические тротуары

Новый тоннель будет оборудован системами видеонаблюдения, которые обеспечат круглосуточный контроль ситуации, а также запись и хранение архива.


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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  МКАД  тоннель 

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