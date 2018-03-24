24 марта. Mossovetinfo.ru – Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» планируется запустить в начале лета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.



На нем расположены семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».