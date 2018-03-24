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Город (Москва и область)     24.03.2018 14:56

Новый участок желтой ветки московского метро запустят летом

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Теги:  метро  метрополитен 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» планируется запустить в начале лета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

На нем расположены семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».


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Теги: 
метро  метрополитен 

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