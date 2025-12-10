Другие материалы
-
Город (Москва и область)
11.12.2025, 09:18
О 32 беспилотниках атаковавших Москву ночью сообщал Собянин
11 декабря — Mossovetinfo.ru — 15 раз в своем телеграм-канале сообщал о сбитии, уничтожении силами ПВО суммарно 32 (трид...
-
Город (Москва и область)
10.12.2025, 09:04
Собянин сообщил о четырёх за утро сбитых силами ПВО БПЛА, летевшим на Москву
10 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале утром 10 декабря сообщил об уничтоже...
-
Город (Москва и область)
10.12.2025, 07:19
Набор участников на новогодний кулинарный турнир объявило «Московское долголетие»
10 декабря — Mossovetinfo.ru — «Московское долголетие» объявило набор участников на новогодний кулинарный турнир, д...