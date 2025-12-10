 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     11.12.2025 09:18

О 32 беспилотниках атаковавших Москву ночью сообщал Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  Москва  Собянин  аэропорты 

11 декабря — Mossovetinfo.ru — 15 раз в своем телеграм-канале сообщал о сбитии, уничтожении силами ПВО суммарно 32 (тридцати двух) беспилотников, - летевших на Москву, сообщил мэр столицы Собянин.

Собянин сообщал о сбитии беспилотников в: 23:41 мск 10 декабря, 11 декабря - 0:13 мск, 0:43 мск, 1:07 мск, 1:22 мск, 1:42 мск, 1:46 мск,1:54, 2:05 мск, 2:19 мск, 2:33 мск, 2:44 мск, 2:57 мск, 3:10 мск, 7:16 мск.

Отметим, что в 0:43 мск сообщалось, что «уничтожены два БПЛА», в 2:19 мск — «шесть беспилотников», в 2:33 мск — «ещё пять БПЛА», 2:44 мск — «ещё семи беспилотников», в 2:57 мск — «уничтожены два БПЛА».

Также Собянин сообщал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский минувшей ночью, как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию табло аэропортов, задержали и перенаправили 378 рейсов на фоне временных ограничений из-за атаки украинских БПЛА.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  Москва  Собянин  аэропорты 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:18 Город (Москва и область) О 32 беспилотниках атаковавших Москву ночью сообщал Собянин

08:42 В мире США предложили Европе план возвращения России в мировую экономику - WSJ

08:31 В России Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в РФ уже есть – ЦБ

17:49 Происшествия Незаконно легализовавшие в РФ 53 197 иностранцев члены преступной группы задержаны - УФСБ

09:04 Город (Москва и область) Собянин сообщил о четырёх за утро сбитых силами ПВО БПЛА, летевшим на Москву

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru