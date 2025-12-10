О 32 беспилотниках атаковавших Москву ночью сообщал Собянин

11 декабря — Mossovetinfo.ru — 15 раз в своем телеграм-канале сообщал о сбитии, уничтожении силами ПВО суммарно 32 (тридцати двух) беспилотников, - летевших на Москву, сообщил мэр столицы Собянин.



Собянин сообщал о сбитии беспилотников в: 23:41 мск 10 декабря, 11 декабря - 0:13 мск, 0:43 мск, 1:07 мск, 1:22 мск, 1:42 мск, 1:46 мск,1:54, 2:05 мск, 2:19 мск, 2:33 мск, 2:44 мск, 2:57 мск, 3:10 мск, 7:16 мск.



Отметим, что в 0:43 мск сообщалось, что «уничтожены два БПЛА», в 2:19 мск — «шесть беспилотников», в 2:33 мск — «ещё пять БПЛА», 2:44 мск — «ещё семи беспилотников», в 2:57 мск — «уничтожены два БПЛА».



Также Собянин сообщал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский минувшей ночью, как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию табло аэропортов, задержали и перенаправили 378 рейсов на фоне временных ограничений из-за атаки украинских БПЛА.