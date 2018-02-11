16:42 Город (Москва и область) Собянин выразил соболезнования в связи с крушением самолета «Саратовских авиалиний»
16:29 Город (Москва и область) Обломки разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета обнаружены – МЧС
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