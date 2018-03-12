Оборудование для 382 школ Москвы закупят через электронные акционы

12 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве через электронные аукционы закупят оборудование для 382 школ. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.



Оборудование закупят в рамках проекта «Техносфера современной школы».



На предстоящих электронных аукционах закупят оборудование для оснащения классов по шести направлениям. Для 13 образовательных организаций закупят 15 комплектов инженерного оборудования для развития у обучающихся навыков прототипирования, программирования и нанотехнологий.



Медицинские лабораторные комплексы для освоения предпрофессиональных умений современных медработников появится еще в 24 Школах Москвы. 16 комплектов оборудования приобретут для академических классов 16 школ.



Будущему поставщику предстоит оснастить школьные астрономические лаборатории в 214 образовательных организациях. 84 школы смогут разрабатывать мобильных роботов и электронные устройства, проводить соревнования по робототехнике.



Междисциплинарные лаборатории для проведения исследований на стыке физики, химии, биологии, географии и других наук оснастят в 6 школах, работающих в рамках Курчатовского проекта.



Начальная стоимость контракта 13,9 миллионов рублей. Прием заявок проводится до 15 марта 2018 года. Принять участие в аукционе могут представители среднего и малого бизнеса.



Проект «Техносфера современной школы» - это высокотехнологичная образовательная среда московских школ, включающая современное учебное, игровое и спортивное оборудование, необходимое для реализации федеральных государственных образовательных стандартов и городских проектов развития.