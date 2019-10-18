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Город (Москва и область)     18.10.2019 08:58

Образовательная программа «Акселератор ресторанного бизнеса»: стартовал прием заявок

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Теги:  бизнес  предпринимательство  образование  тренинги 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Прием заявок на бесплатную образовательную программу «Акселератор ресторанного бизнеса» стартовал в Москве, сообщает портал mos.ru.

«Это новый проект Правительства Москвы для поддержки предпринимателей. Он дает возможность напрямую у экспертов узнать о перспективных трендах ресторанного бизнеса в России и за рубежом. Участники будут работать с наставником по индивидуальному графику и общаться с лидерами отрасли в неформальной обстановке», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Новая программа рассчитана не на начинающих бизнесменов, а на тех, кто хочет расширить бизнес, повысить качество работы и уровень сервиса.

Программа будет состоять как из персональных консультаций с наставником, так и из общих встреч с участниками, на которых участники вместе с экспертами будут разбирать реальные кейсы. В программу также входят вебинары, доступные для просмотра в любое время.

Заявку на участие можно подать до 28 октября на сайте mbm.mos.ru. Занятия пройдут в гастрономическом квартале «Депо» с 31 октября по 13 декабря.


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Теги: 
бизнес  предпринимательство  образование  тренинги 

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