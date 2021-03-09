16:31 Город (Москва и область) Общегородской субботник пройдет в Москве 24 апреля
15:59 В России Названы основные причины неплатежей по кредитам
14:41 Власть Песков: правительство держит под контролем ситуацию с ценами на продукты
14:28 В мире Вакцину «Спутник V» будут производить в Италии
14:08 Власть Песков назвал некорректным высказывание представителя ЕМА о вакцине «Спутник V»
12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году
22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы
15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет
14:17 Город (Москва и область) График движения общественного транспорта изменится в Подмосковье с 6 по 8 марта
21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели
11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»