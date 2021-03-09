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Город (Москва и область)     09.03.2021 16:31

Общегородской субботник пройдет в Москве 24 апреля

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Теги:  субботник 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 24 апреля, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Сообянин, сообщается на портале mos.ru.

Субботник запланирован в рамках месячника по уборке и благоустройству Москвы, который пройдет с 1 по 30 апреля.

Принять участие в субботнике могут студенты, школьники, сотрудники городских предприятий, а также все желающие. Они могут принять участие в работах по уборке мусора, обустройству клумб, высадке деревьев и кустарников. Всем, кто захочет принять участие в субботнике, будет выдан необходимый инвентарь.

Подробнее о местах проведения субботников сообщат городские СМИ, а также сайты префектур и районных управ.

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Карта места

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Теги: 
субботник 

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