24 декабря. Mossovetinfo.ru – Общественный транспорт в Москве будет работать на протяжении всей новогодней ночи с 31 декабря на 1 января, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Работать будут метро, МЦК и наземный транспорт. При этом, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд в общественном транспорте будет бесплатным.
Мэр Москвы также напомнил, что с 1 по 8 января уличные парковки в Москве также будут бесплатными.
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