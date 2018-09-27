27 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве проходит подготовка общественного транспорта к зиме, сообщает портал mos.ru.
На станциях метро провели ремонт кровель вестибюлей, проверили и подготовили 800 воздушно-тепловых завес, очистили и отремонтировали грязеприемники, начали установку вторых дверей на станциях, которые снимают на лето. Всего к 19 октября в вестибюлях станций метро установят более 3,8 тысячи вторых дверей.
Наземный транспорт проходит техосмотр, на котором проверяют систему отопления, уплотнители дверей, форточек и люков, также проверяют другие бортовые системы. К морозам готовят и уличную инфраструктуру общественного транспорта – контактные сети, трамвайный рельсы, системы подогрева стрелочных переводов. Проходит очистка систем водоотвода, заготавливаются противоледные материалы. Готовят к зиме и спецтехнику: снегоуборочные машины и трамваи-снегоочистители.
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