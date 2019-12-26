26 декабря. Mossovetinfo.ru – Очередной рекорд по числу перевезенных за день пассажиров установлен на Московском центральном кольце в среду, 25 декабря, сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.



За день поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 580,1 тысячи пассажиров. Предыдущий рекорд был установлен 30 ноября, когда за день МЦК воспользовались более 571 тысячи пассажиров.



С ноября 2019 года интервал между поездами на МЦК в часы пик составляет 4 минуты, а за пределами часа пик поезда курсируют с интервалом 8 минут.