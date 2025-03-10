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Город (Москва и область)     11.03.2025 07:43

Один человек погиб, трое ранены в Видном и Домодедово из-за атаки БПЛА

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Теги:  Собянин  Москва  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  СВО  Украина  Воробьев  погибшие  ранение  Шереметьево 

11 Марта — Mossovetinfo.ru — Один человек погиб, трое ранены в Домодедово и городе Видное Ленинского городского круга, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

«Из них эвакуированы 12 человек, включая трёх детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные — находятся сейчас у родственников», — написал Воробьёв в Telegram-канале.

Также губернатор Подмосковья сообщил, что, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском. Там были повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе.

«Всего было сбито более 60 беспилотников. Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников», - также сообщал Воробьев.

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели на работу московского аэропорта Шереметьево.
Об этом проинформировал в своём Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко. Он отметил, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Как сообщало ИА МОССОВЕТ, по состоянию на 7:05 московского времени 11 марта 2025 горда, мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале об отражении атак силами ПВО Минобороны 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву

Фото: Андрей Воробьёв,Telegram-канал

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Теги: 
Собянин  Москва  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  СВО  Украина  Воробьев  погибшие  ранение  Шереметьево 

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