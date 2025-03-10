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Один человек погиб, трое ранены в Видном и Домодедово из-за атаки БПЛА
11 Марта — Mossovetinfo.ru — Один человек погиб, трое ранены в Домодедово и городе Видное Ленинского городского круг...
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11.03.2025, 07:13
Мэр Москвы сообщил об атаке 69 беспилотников, летевших на Москву минувшей ночью
11 Марта — Mossovetinfo.ru — По состоянию на 7:05 московского времени 11 марта 2025 горда, мэр Москвы Сергей Собянин в свое...
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10.03.2025, 07:56
240 новых исторических QR-указателей появится в Москве ко Дню Победы
10 марта — Mossovetinfo.ru — 240 новых QR-указателей появится в российской столице в преддверии Дня Победы, они помогут ...