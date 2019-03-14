14 марта. Mossovetinfo.ru – К концу 2020 года в ТиНАО будет построен один из крупнейших в России медицинских центров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время прямой линии на телеканале «ТВ Центр».



Собянин отметил, что медицинские центры подобного уровня не строились в стране десятилетиями. Услугами нового центра будут пользоваться не только жители ТиНАО, но и жители районов Южное Бутово, Ново-Переделкино и Солнцево. В общей сложности центр будет обслуживать около миллиона человек.



Строительство нового медицинского центра идет с максимально возможной скоростью, первая очередь должна быть сдана к концу 2019 года, вторая очередь – к концу 2020 года.