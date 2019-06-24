24 июня. Mossovetinfo.ru – С 8 июля Дворец бракосочетаний №3 перейдет на ежедневный режим работы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Традиционно в московских ЗАГСах воскресенье и понедельник являются выходными. Регистрация браков происходит со вторника по субботу. Теперь же молодожены смогут заключить брак в любой день. В том числе бракосочетания пройдут в понедельник, 8 июля – в День семьи, любви и верности (День Святых Петра и Февронии), который отмечается в России с 2008 года.



Решение о переведении Дворца бракосочетаний №3 на ежедневный режим работы принято в связи с большим количеством обращений, поступающих в отделы ЗАГС и дворцы бракосочетаний.