24 июня. Mossovetinfo.ru – С 8 июля Дворец бракосочетаний №3 перейдет на ежедневный режим работы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Традиционно в московских ЗАГСах воскресенье и понедельник являются выходными. Регистрация браков происходит со вторника по субботу. Теперь же молодожены смогут заключить брак в любой день. В том числе бракосочетания пройдут в понедельник, 8 июля – в День семьи, любви и верности (День Святых Петра и Февронии), который отмечается в России с 2008 года.
Решение о переведении Дворца бракосочетаний №3 на ежедневный режим работы принято в связи с большим количеством обращений, поступающих в отделы ЗАГС и дворцы бракосочетаний.
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