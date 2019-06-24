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Город (Москва и область)     24.06.2019 10:56

Один из московских ЗАГСов с 8 июля перейдет на ежедневный режим работы

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Теги:  ЗАГС  график работы 

24 июня. Mossovetinfo.ru – С 8 июля Дворец бракосочетаний №3 перейдет на ежедневный режим работы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Традиционно в московских ЗАГСах воскресенье и понедельник являются выходными. Регистрация браков происходит со вторника по субботу. Теперь же молодожены смогут заключить брак в любой день. В том числе бракосочетания пройдут в понедельник, 8 июля – в День семьи, любви и верности (День Святых Петра и Февронии), который отмечается в России с 2008 года.

Решение о переведении Дворца бракосочетаний №3 на ежедневный режим работы принято в связи с большим количеством обращений, поступающих в отделы ЗАГС и дворцы бракосочетаний.


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Карта места

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Теги: 
ЗАГС  график работы 

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