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Город (Москва и область)     06.02.2021 11:40

Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

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6 февраля. Mossovetinfo.ru – С 9 февраля по 31 августа на «Каширская» Замоскворецкой линии не будут останавливаться поезда, следующие в центр.

Как сообщается в telegram-канале департамента транспорта, это связано с реконструкцией станции, которая необходима для интеграции в систему метро Большой кольцевой линии.

Чтобы выйти на станции «Каширская» при поезде с юга, можно проехать до «Коломенской» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. В центр города можно добраться, пересев с «Кантемировской» в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Москве планируется открыть 11 станций метро, все они будут расположены на БКЛ.


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Карта места

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