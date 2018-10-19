19 октября. Mossovetinfo.ru – Количество компаний-застройщиков, которые работают в Москве, к 2020 году сократится примерно до 100, сообщил начальник управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Александр Семенов.
В настоящее время в Москве работает около 300 компаний-застройщиков. По словам Семенова, сокращение количества компаний-застройщиков произойдет в связи с необходимостью перехода к проектному финансированию.
При этом Семенов отметил, что объемы строительства в Москве не будут сокращаться, а все имеющиеся объемы строительства будут сконцентрированы в «профессиональных руках».
13:14 Общество Температура воздуха в Москве 19 октября побила рекорд 137-летней давности
12:47 Город (Москва и область) Около 100 компаний-застройщиков останется в Москве к 2020 году
12:28 Общество Пасмурная и прохладная погода ожидается в Москве на следующей неделе
11:26 Город (Москва и область) Четырехметровая «Луна» появилась на Шелепихинской набережной
10:49 Город (Москва и область) Фестиваль «Золотая осень» на четырех площадках продлили до 31 октября
09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы
08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги
08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве
12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет
12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин
09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября
14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков