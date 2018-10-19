19 октября. Mossovetinfo.ru – Количество компаний-застройщиков, которые работают в Москве, к 2020 году сократится примерно до 100, сообщил начальник управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Александр Семенов.



В настоящее время в Москве работает около 300 компаний-застройщиков. По словам Семенова, сокращение количества компаний-застройщиков произойдет в связи с необходимостью перехода к проектному финансированию.



При этом Семенов отметил, что объемы строительства в Москве не будут сокращаться, а все имеющиеся объемы строительства будут сконцентрированы в «профессиональных руках».