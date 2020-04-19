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Город (Москва и область)
19.04.2020, 14:57
Еще 12 частных лабораторий в Москве начали проводить тестирование на коронавирус
18 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве еще 12 частных лабораторий начали на коммерческой основе проводить тестирование на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. ...
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Город (Москва и область)
19.04.2020, 13:48
Около 10 тысяч соцработников и более тысячи волонтеров помогают москвичам на самоизоляции
18 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 10 тысяч социальных работников и 1200 волонтеров оказывают помощь москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, сообщается на портале mos.ru. С 23 марта соц...
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Город (Москва и область)
19.04.2020, 13:09
Около 60% зараженных коронавирусом в Москве переносят его бессимптомно
18 апреля. Mossovetinfo.ru – Количество бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. В штабе отметили, что в Мос...