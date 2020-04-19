18 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 10 тысяч социальных работников и 1200 волонтеров оказывают помощь москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, сообщается на портале mos.ru.



С 23 марта социальные службы оказали более 180 тысяч услуг. Москвичам на карантине доставляют продукты и лекарства, товары первой необходимости, помогают выгулять домашних питомцев или приобрести для них корм, доставляют дрова и уголь в дома, где нет центрального отопления.



В Москве создан алгоритм помощи тем, для кого режим самоизоляции обязателен: гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Именно они составляют группу риска для заболевания коронавирусом. В среднем один социальный работник помогает одновременно 23 жителям. Однако при необходимости число соцработников может быть увеличено до 13 тысяч человек.



Для оказания социальной помощи создана горячая линия. Чтобы оставить заявку необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09 ежедневно с 08:00 до 21:00. Заявка будет обработана и передана соцработникам, которые выполнят ее в течение суток.