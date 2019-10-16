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Город (Москва и область)     16.10.2019 13:51

Около 20 «дачных» электричек МЖД выведут из расписания с 27 октября

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Теги:  МЖД  электрички  расписание 

16 октября. Mossovetinfo.ru – С 27 октября на различных направлениях МЖД выведут из расписания 19 «дачных» электричек, которые были введены в расписание в конце марта, сообщается на официальном сайте МЖД.

Кроме того, у 14 электричек изменится периодичность курсирования, еще у 12 электричек изменится маршрут движения. Изменения затронут пригородные поезда Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений МЖД, курсирующие преимущественно по пятницам и выходным дням.

Изменения в расписании связаны с сезонным изменением пассажиропотока. Обо всех изменения в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, а также на вокзалах и остановках.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  расписание 

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