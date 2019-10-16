16 октября. Mossovetinfo.ru – С 27 октября на различных направлениях МЖД выведут из расписания 19 «дачных» электричек, которые были введены в расписание в конце марта, сообщается на официальном сайте МЖД.



Кроме того, у 14 электричек изменится периодичность курсирования, еще у 12 электричек изменится маршрут движения. Изменения затронут пригородные поезда Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений МЖД, курсирующие преимущественно по пятницам и выходным дням.



Изменения в расписании связаны с сезонным изменением пассажиропотока. Обо всех изменения в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, а также на вокзалах и остановках.