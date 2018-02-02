Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город     02.02.2018 12:01

Около 2,5 млрд рублей взыскали в 2017 году с москвичей судебные приставы за штрафы ГИБДД

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  ГИБДД  штрафы  приставы  взыскания 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Судебные приставы в 2017 году взыскали с москвичей почти 2,5 млрд рублей в качестве штрафов ГИБДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФССП по Москве. 

«В 2017 году в ходе исполнительных производств судебными приставами завершено фактическим взысканием 2,6 млн штрафов на общую сумму 2,45 млрд рублей», — говорится в сообщение управления ФССП по Москве.

Добровольно приставам уплатили только 395 млн рублей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  ГИБДД  штрафы  приставы  взыскания 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:58 В России Определена двадцатка лучших проектов стандартного жилья в России

13:45 Власть Нуждающиеся москвичи смогут подать заявление на материальную помощь в МФЦ по экстерриториальному принципу

13:31 В мире В Китае стартовал сезон «Чуньюнь»

12:43 Город 8 февраля власти Подмосковья проведут тематический прием граждан по вопросам ЖКХ

12:42 Мнения Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю Путина за высказывания в поддержку кандидата в президенты

Актуальные материалы

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru