Другие материалы
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Город
02.02.2018, 12:43
8 февраля власти Подмосковья проведут тематический прием граждан по вопросам ЖКХ
02 февраля. Mossovetinfo.ru - Восьмого февраля в Подмосковье, согласно утвержденному губернатором Московской области графику проведения в 2018 году тематических приемов граждан, жители смогут посетить...
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Город
02.02.2018, 12:01
Около 2,5 млрд рублей взыскали в 2017 году с москвичей судебные приставы за штрафы ГИБДД
2 февраля. Mossovetinfo.ru – Судебные приставы в 2017 году взыскали с москвичей почти 2,5 млрд рублей в качестве штрафов ГИБДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФССП по Москве. ...
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Город
02.02.2018, 08:55
Запах сероводорода вновь беспокоит жителей Москвы и Подмосковья – МЧС
2 февраля. Mossovetinfo.ru - Москвичи и жители Подмосковья вновь пожаловались в МЧС РФ на запах сероводорода, сообщается на сайте ведомства. МЧС проводит замеры и мониторинг в районе полигона твердых ...