Город 02.02.2018, 08:55 Запах сероводорода вновь беспокоит жителей Москвы и Подмосковья – МЧС

2 февраля. Mossovetinfo.ru - Москвичи и жители Подмосковья вновь пожаловались в МЧС РФ на запах сероводорода, сообщается на сайте ведомства. МЧС проводит замеры и мониторинг в районе полигона твердых ...