6 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 2 тысяч московских пар сыграют свадьбы в День города и накануне, 7 и 8 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.
Заявления на регистрацию брака 7 и 8 сентября подали 1933 пары. В прошлом году в День города и накануне свадьбы сыграли около 1,5 тысяч московских пар.
При этом сообщается, что в среднем в пятницу и субботу в Москве регистрируется от 500 до 1 тысячи браков.
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