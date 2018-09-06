6 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 2 тысяч московских пар сыграют свадьбы в День города и накануне, 7 и 8 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.



Заявления на регистрацию брака 7 и 8 сентября подали 1933 пары. В прошлом году в День города и накануне свадьбы сыграли около 1,5 тысяч московских пар.



При этом сообщается, что в среднем в пятницу и субботу в Москве регистрируется от 500 до 1 тысячи браков.