21 сентября. Mossovetinfo.ru – По просьбам горожан в адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы включено 28 объектов, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



По просьбам жителей будут построены объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы и поликлиники.



Предложения о строительстве были переданы мэру Москвы Сергею Собянину в ходе недавней предвыборной программы. Всего было передано более 200 наказов и пожеланий, которые находятся в обработке.