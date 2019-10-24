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Город (Москва и область)     24.10.2019 15:04

Около 3 тысяч информационных указателей установят на первых двух МЦД

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Теги:  МЦД  навигация  указатели 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Около трех тысяч информационных указателей будет установлено на станциях первых двух маршрутов Московских центральных диаметров, сообщает Информационный центр правительства Москвы.

По словам директора по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артема Царева, в среднем на станциях МЦД будет установлено по 65 указателей. На крупных станциях их будет больше. Так, на станции Одинцово, которая будет конечной одного из маршрутов, установлено около 90 информационных указателей.

Навигация на МЦД сделана максимально доступной, чтобы помочь пассажирам ориентироваться «на ходу».

В связи с предстоящим запуском первых двух маршрутов МЦД, навигация обновлена также в московском метрополитене. Всего в метро будет заменено более 60 тысяч указателей.

Запуск двух первых маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется в конце 2019 года.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  навигация  указатели 

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