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Город (Москва и область)     01.04.2024 09:00

Около 400 летних веранд готовы к эксплуатации в Москве - Немерюк

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Теги:  Москва  Немерюк  кафе  ресторан  веранда  лето 

1 апреля — Mossovetinfo.ru —— В Москве начинается сезон летних веранд, всего в городе более 3,7 тыс. кафе с верандами, около 400 из них уже готовы к эксплуатации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В нашем городе популярны летние веранды. В теплое время года 12 улиц в центре столицы превращаются в по-настоящему гастрономические, например, Камергерский пер., ул. Кузнецкий Мост, ул. Большая Никитская, ул. Никольская, ул. Покровка. Они становятся самостоятельными точками притяжения для жителей и туристов. Мы со своей стороны помогаем развивать сеть летних кафе, с 2010 года их количество в Москве выросло в три раза», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Веранда должна быть включена в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания. С 2022 года получить эту услугу предприниматели могут и в электронном виде.

Как отметили в Объединении административно-технических инспекций Москвы, при обустройстве летней веранды не допускается прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера, а высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонного (летнего) кафе, не может быть менее 0,6 м и превышать 0,9 м.

Веранды продолжат работать до 1 ноября.

Фото Е. Самарина. Mos.ru

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Теги: 
Москва  Немерюк  кафе  ресторан  веранда  лето 

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