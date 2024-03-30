Около 400 летних веранд готовы к эксплуатации в Москве - Немерюк

1 апреля — Mossovetinfo.ru —— В Москве начинается сезон летних веранд, всего в городе более 3,7 тыс. кафе с верандами, около 400 из них уже готовы к эксплуатации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.



«В нашем городе популярны летние веранды. В теплое время года 12 улиц в центре столицы превращаются в по-настоящему гастрономические, например, Камергерский пер., ул. Кузнецкий Мост, ул. Большая Никитская, ул. Никольская, ул. Покровка. Они становятся самостоятельными точками притяжения для жителей и туристов. Мы со своей стороны помогаем развивать сеть летних кафе, с 2010 года их количество в Москве выросло в три раза», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.



Веранда должна быть включена в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания. С 2022 года получить эту услугу предприниматели могут и в электронном виде.



Как отметили в Объединении административно-технических инспекций Москвы, при обустройстве летней веранды не допускается прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера, а высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонного (летнего) кафе, не может быть менее 0,6 м и превышать 0,9 м.



Веранды продолжат работать до 1 ноября.



Фото Е. Самарина. Mos.ru