21 ноября. Mossovetinfo.ru – Для активного зимнего отдыха в Москве готовят 3920 различных объектов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



В зимний период в Москве будет работать 1418 катков, из которых 203 – с искусственным льдом. По словам Бирюкова, катки с искусственным льдом начнут работу уже в начале следующей недели.



После того, как в Москве образуется устойчивый снежный покров, будет обустроено 388 лыжных трасс, 30 лыжных баз и 7 горнолыжных склонов. Кроме того, во дворах и парках появятся 283 ледяные горки, снежные городки, 22 места для катания на санях и собачьих упряжках, более 1700 площадок для занятий спортом и зимних игр. Помимо этого, в зонах отдыха у воды будет организовано около 60 мест для моржевания.