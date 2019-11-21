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Город (Москва и область)     21.11.2019 15:47

Около 4 тысяч объектов подготовят для активного зимнего отдыха в Москве

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Теги:  зминий отдых  инфраструктура  подготовка 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – Для активного зимнего отдыха в Москве готовят 3920 различных объектов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В зимний период в Москве будет работать 1418 катков, из которых 203 – с искусственным льдом. По словам Бирюкова, катки с искусственным льдом начнут работу уже в начале следующей недели.

После того, как в Москве образуется устойчивый снежный покров, будет обустроено 388 лыжных трасс, 30 лыжных баз и 7 горнолыжных склонов. Кроме того, во дворах и парках появятся 283 ледяные горки, снежные городки, 22 места для катания на санях и собачьих упряжках, более 1700 площадок для занятий спортом и зимних игр. Помимо этого, в зонах отдыха у воды будет организовано около 60 мест для моржевания.


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Карта места

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Теги: 
зминий отдых  инфраструктура  подготовка 

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