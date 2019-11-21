21 ноября. Mossovetinfo.ru – Для активного зимнего отдыха в Москве готовят 3920 различных объектов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
В зимний период в Москве будет работать 1418 катков, из которых 203 – с искусственным льдом. По словам Бирюкова, катки с искусственным льдом начнут работу уже в начале следующей недели.
После того, как в Москве образуется устойчивый снежный покров, будет обустроено 388 лыжных трасс, 30 лыжных баз и 7 горнолыжных склонов. Кроме того, во дворах и парках появятся 283 ледяные горки, снежные городки, 22 места для катания на санях и собачьих упряжках, более 1700 площадок для занятий спортом и зимних игр. Помимо этого, в зонах отдыха у воды будет организовано около 60 мест для моржевания.
16:51 Власть Путин назвал чушью идею введения нового порядка получения медицинских справок для водителей
16:27 Город (Москва и область) Пассажиры пожаловались на различные проблемы в связи с запуском МЦД
15:47 Город (Москва и область) Около 4 тысяч объектов подготовят для активного зимнего отдыха в Москве
14:44 Власть Госдума приняла закон о списании долга по зарплате с работодателя без суда
14:03 Город (Москва и область) Путин и Собянин запустили движение по МЦД
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий