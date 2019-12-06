6 декабря. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы в рамках программы реновации жилья будет отреставрировано 47 домов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.



По словам Левкина, эти здания попали в программу реновации, однако они не будут снесены из-за их исторической и культурной ценности.



Дома будут расселены, после чего их отреставрируют и приспособят для дальнейшего использования с учетом пожеланий местных жителей. В них могут разместить детские сады, культурные организации, спортивные и медицинские центры.



Всего в программу реновации попали 218 зданий, которые представляют архитектурную и градостроительную ценность. Список таких зданий был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. Все эти здания будут отреставрированы.



Левкин отметил, что именно в Восточном административном округе находится больше всего таких зданий – 47. В юго-Западном округе насчитывается 37 таких зданий, в Западном – 29.