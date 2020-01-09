9 января. Mossovetinfo.ru – Около 5% москвичей, проживающих в домах, попавших в программу реновации жилья, отказались от покупки новых квартир после анонсирования программы в 2017 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования Аналитического центра НАФИ, проведенного по заказу компании «Метриум».
По данным исследования, проведенного методом онлайн-опроса москвичей, имеющих в собственности жилье, находящееся в домах, попавших в программу реновации жилья, после того, как в 2017 году программа была анонсирована, от идеи купить новую квартиру в новостройке отказались 4,6% респондентов.
Кроме того, около 70% опрошенных сообщили, что не собираются покупать новое жилье, а около 10% заявили, что планируют купить дополнительную площадь в рамках программы, либо купить новую квартиру в доме, построенном по программе реновации.
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