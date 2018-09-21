Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.09.2018 15:00

Около 5 тысяч единиц техники будут убирать снег на дорогах Москвы зимой

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  уборка снега  дороги  подготовка 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – В зимний период убирать московские дороги будет около 5 тысяч единиц техники, сообщил журналистам заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по подготовке техники к зимнему периоду. Процесс подготовки начался еще весной.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
уборка снега  дороги  подготовка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:00 Город (Москва и область) Около 5 тысяч единиц техники будут убирать снег на дорогах Москвы зимой

14:17 Город (Москва и область) Доступ на парковку на Театральной площади ограничат до 25 сентября

13:40 Общество «СтопХам» продолжит свою деятельность, несмотря на судебное решение о ликвидации

13:17 Город (Москва и область) Новая выделенная полоса появится в Москве 24 сентября

12:29 Общество Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»

Актуальные материалы

09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина

08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента

12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru