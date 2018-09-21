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Город (Москва и область)
21.09.2018, 15:00
Около 5 тысяч единиц техники будут убирать снег на дорогах Москвы зимой
21 сентября. Mossovetinfo.ru – В зимний период убирать московские дороги будет около 5 тысяч единиц техники, сообщил журналистам заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов....
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Город (Москва и область)
21.09.2018, 14:17
Доступ на парковку на Театральной площади ограничат до 25 сентября
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Доступ на парковку со шлагбаумом на Театральной площади ограничат с 21 по 23 сентября в связи с проведением фестиваля «Круг света», сообщается на официальном сайте ГК...
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Город (Москва и область)
21.09.2018, 13:17
Новая выделенная полоса появится в Москве 24 сентября
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Новую выделенную полосу запустят в Москве 24 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова. Новая «выделенка» появится на участ...