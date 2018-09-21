21 сентября. Mossovetinfo.ru – В зимний период убирать московские дороги будет около 5 тысяч единиц техники, сообщил журналистам заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.



В настоящее время проводится комплекс мероприятий по подготовке техники к зимнему периоду. Процесс подготовки начался еще весной.