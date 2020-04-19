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Город (Москва и область)     19.04.2020 13:09

Около 60% зараженных коронавирусом в Москве переносят его бессимптомно

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Теги:  коронавирус  оперативный штаб  статистика  диагностика 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Количество бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

В штабе отметили, что в Москве ежедневный прирост выявленных случаев коронавируса составляет более 2,5 тысяч, однако он связан с увеличением числа тестирований. При этом, если неделю назад число бессимптомных носителей составляло около 40%, то за неделю их процент вырос до 60.

В связи с этим, основной задачей становится изоляция таких носителей, с целью предотвращения распространения коронавируса.

Также в Оперштабе отметили, что пациента считают зараженным после первого же положительного теста, однако все положительные тесты проверяются повторно в референс-центрах. Если раньше повторное тестирование подтверждало наличие коронавируса в 40% случаев, то сейчас этот показатель вырос до 77%. Это связано с тем, что качество работы тест-систем выросло.


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Теги: 
коронавирус  оперативный штаб  статистика  диагностика 

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