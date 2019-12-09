9 декабря. Mossovetinfo.ru – Около 8 миллионов поездок совершенно по первым двум моментам МЦД с момента их открытия, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
По маршруту МЦД-1 «Одинцово – Лобня» совершено около 3,8 миллиона поездок, по маршруту МЦД-2 «Подольск – Нахабино» - около 4,2 миллиона поездок.
Движение по первым двум маршрутам МЦД было открыто 21 ноября. Сразу после открытия, пассажиры пожаловались на ряд проблем. В результате было принято решение, на две недели сделать проезд бесплатным. С 9 декабря проезд по МЦД-1 и МЦД-2 вновь стал платным.
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